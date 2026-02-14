Movida ai raggi X a San Ferdinando a Napoli: sanzioni e sequestri In campo polizia, Asl e vigili del fuoco

Nell’ambito dei servizi predisposti dalla questura di Napoli volti ad intensificare il controllo del territorio nelle aree della "movida", gli agenti della polizia e nello specifico del commissariato San Ferdinando, della divisione polizia amministrativa e sociale e del II nucleo ordine pubblico, unitamente al personale della polizia locale, dell’Asl Napoli 1 e dei vigili del fuoco, hanno effettuato controlli nella zona dei “baretti” di Chiaia e nelle strade limitrofe.

Nel corso del servizio gli operatori hanno controllato 10 attività commerciali. Ad alcuni titolari sono state contestate diverse non conformità significative, 2 esercizi commerciali sono stati sanzionati per violazioni in materia igienico sanitaria e 7 per aver occupato il suolo pubblico in eccedenza rispetto a quanto previsto dalla concessione comunale, elevando sanzioni amministrative per un totale complessivo di 2.000 euro.

Ancora, è stata sospesa “ad horas” l’attività di intrattamenti danzanti di un’attività di ristorazione in quanto l’uscita di sicurezza del locale non era adeguata alle normative vigenti; infine, sono stati, altresì, sequestrati 8 kg di derrate alimentari in cattivo stato di conservazione e/o prive di etichettatura