Ruba all’interno di un distributore automatico e aggredisce gli agenti Arrestato dalla polizia un 31enne marocchino

La polizia ha arrestato un 31enne marocchino, per rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento ai beni dello stato.

Gli agenti dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, sono intervenuti in via Rimini per la segnalazione di un furto in atto all’interno di un distributore automatico.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno sorpreso l'uomo mentre armeggiava vicino al distributore e che, alla vista degli operanti, si è dato alla fuga finché non è stato raggiunto dagli operatori. In quei frangenti, l’indagato ha posto in essere una condotta violenta nei confronti degli agenti, col chiaro fine di assicurarsi la via di fuga ma è stato, con non poche difficoltà, bloccato dai poliziotti e trovato in possesso di numerose monete appena asportate.

Durantele fasi dell’accompagnamento, il 31enne ha proseguito nella sua condotta aggressiva, danneggiando anche la vettura di servizio.