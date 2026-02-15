Terra dei fuochi: trovato ad Acerra rimorchio carico di rifiuti speciali Il mezzo privo di targa e con matricola abrasa

Un rimorchio pieno di rifiuti speciali, privo di targa e matricola abrasa, è stato sequestrato dalla Polizia Municipale di Acerra impegnata in un servizio di controllo del territorio nell'ambito dell'Operazione di pattugliamento Terra dei Fuochi coordinata dalla Prefettura di Napoli. L'operazione è stata effettuata in collaborazione con l'Esercito Italiano. I vigili urbani del comando di Acerra hanno rinvenuto in località Torricelli, su suolo pubblico, il rimorchio contenente circa 30 metri cubi di rifiuti che dovrebbero essere classificati come scarti di lavorazione di pellami. Il rimorchio, con matricola abrasa, è stato abbandonato da ignoti i quali hanno rimosso la targa. L'autorità giudiziaria ha disposto tutte le procedure del caso che verranno eseguite dagli uffici competenti.