Ponticelli: sorpreso con la droga. 55enne arrestato dalla Polizia Raggiunto in un vano sottoscala

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 55enne napoletano con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato Ponticelli, durante il servizio di controllo del territorio, in via Manlio Rossi Doria, hanno notato una persona che, alla vista degli operatori, ha tentato di allontanarsi frettolosamente per eludere il controllo, trovando rifugio in un vano sottoscala.

Insospettiti dall’atteggiamento del predetto, i poliziotti lo hanno raggiunto e controllato, trovandolo in possesso di 11 involucri di crack del peso di 2.2 grammi circa, 3 involucri di cocaina del peso di 1.1 grammi circa e di 60 euro, suddivise in baconote di diverso taglio .

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.