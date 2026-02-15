Cuma, la Polizia Municipale sequestra cantiere nautico abusivo

Denunciato il titolare, un 44enne della zona

cuma la polizia municipale sequestra cantiere nautico abusivo
Pozzuoli.  

Un cantiere nautico completamente abusivo, privo di qualsiasi autorizzazione sia ambientale che amministrativa. A scoprirlo, a pochi metri dalla Foresta di Cuma, è stata la Polizia municipale di Pozzuoli guidata dal Comandante Fabio Felice De Silva. I caschi bianchi, insieme a Polizia di Stato, Carabinieri e Capitaneria di Porto, hanno messo sotto sequestro un rimessaggio di oltre 300 metri quadrati, dove erano presenti 84 imbarcazioni, molte delle quali oggetto di interventi meccanici.

In seguito ad un’attenta a verifica si è proceduto a denunciare il titolare, un 44enne della zona, per reati ambientali, oltre a sanzionarlo per il mancato titolo abilitativo indispensabile per lo svolgimento dell’attività. L’area, censita soltanto per il ricovero dei natanti, è risultata essere oggetto di attività di manutenzione con lavorazioni di carrozzeria, verniciatura, officina meccanica, lavaggio e falegnameria svolta senza alcuna autorizzazione. I natanti erano collocati in box, coperti da teloni. La misura cautelare del sequestro preventivo è stata motivata dall’esigenza di scongiurare il rischio che la libera disponibilità dell’area potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato e agevolare la commissione di nuovi reati.

Ultime Notizie