Calcio, Cremonese-Napoli: 20 Daspo per 50 anni complessivi Scontri prima e dopo la partita dello scorso 28 dicembre

La Questura di Cremona ha emesso 20 Daspo, per un totale di 50 anni di divieto di accesso agli impianti sportivi, in seguito agli episodi di violenza avvenuti in occasione della sfida Cremonese - Napoli dello scorso 28 dicembre. I provvedimenti riguardano 16 ultras partenopei e 4 supporter cremonesi.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, una ventina di ultras napoletani aveva raggiunto la città a bordo di un minivan e due auto a noleggio, muovendosi in gruppo nelle aree limitrofe allo stadio Stadio Giovanni Zini. Durante gli spostamenti, alcuni di loro sono scesi dai veicoli aggredendo un tifoso grigiorosso diretto all'impianto, al quale sono stati sottratti sciarpa e cappellino con i colori ufficiali della Cremonese.

Poco dopo, in un parcheggio adiacente allo stadio, altri due sostenitori cremonesi sono stati avvicinati e minacciati. Tra loro anche un anziano tifoso che, colto da un evidente stato d'ansia, ha indotto gli aggressori a desistere dal sottrargli la sciarpa. Gli episodi sarebbero avvenuti alla presenza dell'intero gruppo, rafforzando - secondo gli inquirenti - la carica intimidatoria delle azioni.

Nel corso della partita, nel settore ospiti sono stati inoltre accesi alcuni fumogeni. L'attività investigativa della Digos della Questura di Cremona, attraverso l'analisi incrociata delle immagini, ha consentito di identificare 14 componenti del gruppo napoletano - compresi gli autori materiali delle aggressioni - e 2 responsabili dell'accensione dei fumogeni. Al termine della gara, la tensione è rimasta alta.

Circa cinquanta ultras grigiorossi, travisati e armati di aste e bastoni, hanno tentato di raggiungere il settore ospiti. Il tempestivo intervento di una squadra del Reparto Mobile ha evitato il contatto tra le tifoserie grazie a un'azione di contenimento che ha disperso i facinorosi. Un agente di Polizia è rimasto lievemente ferito. Anche in questo caso, la Digos, con il supporto delle immagini della Polizia Scientifica, ha individuato quattro supporter cremonesi, poi colpiti da Daspo.

Infine, ulteriori provvedimenti hanno riguardato la gara Cremonese - Inter del 1° febbraio: un ultras interista è stato destinatario di Daspo dopo aver lanciato una bomba carta esplosa nei pressi del portiere Emil Audero, episodio che aveva causato la sospensione temporanea del match e portato all'arresto differito del tifoso. Un secondo supporter nerazzurro è stato sanzionato per l'accensione di un fumogeno all'interno dell'impianto.