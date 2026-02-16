Atalanta, si ferma Raspadori: Jack non ci sarà contro il Napoli Stiramento per l'attaccante arrivato a Gennaio dall'Atletico Madrid

Brutte notizie in casa Atalanta in vista della gara contro il Napoli. L’attaccante nerazzurro Giacomo Raspadori, colpo del mercato invernale arrivato dall’Atletico Madrid, si è fermato per un infortunio muscolare che lo terrà lontano dal rettangolo verde per le prossime tre settimane.

Il classe 2000, che sarebbe stato ex della gara, si è arreso durante il match di sabato scorso contro la Lazio, lasciando i bergamaschi in dieci uomini nel finale. Gli esami strumentali effettuati nelle ultime ore non hanno lasciato dubbi: lesione di primo grado del muscolo bicipite femorale sinistro. Uno stiramento che complica notevolmente i piani di Raffaele Palladino in un momento cruciale della stagione.

Niente Napoli: Raspadori grande assente al Maradona

Per i tifosi azzurri e per la squadra di Conte la notizia principale riguarda lo scontro diretto in campionato. Raspadori, infatti, non sarà disponibile per la sfida contro il Napoli, una defezione pesante per il reparto offensivo orobico che perde uno dei suoi elementi più dinamici proprio in vista del big match.