Incendio al Teatro Sannazzaro a Napoli: fiamme in via Chiaia Vigili del Fuoco sul posto. Ecco cosa sta succedendo e i danni

Momenti di paura nel cuore del quartiere Chiaia a Napoli. Un incendio è divampato improvvisamente all'interno dello storico Teatro Sannazzaro, uno dei simboli culturali della città. Le fiamme, nate all'interno della struttura, sono diventate rapidamente visibili anche dall'esterno, attirando l'attenzione dei passanti e gettando nel panico i residenti della zona.

L'intervento dei soccorsi

Sul posto sono immediatamente giunte diverse squadre dei Vigili del Fuoco, attualmente impegnate nelle delicate operazioni di spegnimento. L'obiettivo primario è circoscrivere il rogo per evitare che le fiamme possano propagarsi agli edifici storici adiacenti, densamente popolati. Al momento, l'area è stata messa in sicurezza per permettere ai soccorritori di operare senza rischi per la cittadinanza.

Danni e origini del rogo

Secondo le prime informazioni raccolte, l’incendio avrebbe interessato alcuni ambienti interni della struttura. Non è ancora chiara l’entità dei danni al palco o alla platea, noti per la loro eleganza e valore storico.Le indagini: Resta ancora da accertare l’esatta origine del rogo. Al termine delle operazioni di raffreddamento, i tecnici effettueranno i rilievi necessari per capire se si sia trattato di un cortocircuito o di altre cause accidentali.