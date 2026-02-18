Truffe commesse in tre anni in nove città: arrestato dalla polizia Eseguito provvedimento di determinazione pene concorrenti a carico di un 49enne

La polizia ha arrestato un 49enne napoletano in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti.

Gli agenti della squadra mobile hanno eseguito nei confronti dell'uomo il provvedimento emesso lo scorso 12 febbraio dalla procura della repubblica presso il Tribunale di Catanzaro ufficio esecuzioni penali, secondo il quale, dovrà espiare la pena di 4 anni e 8 mesi di reclusione per reati di truffa, commessi tra il 2013 e il 2016 a Napoli, Pesaro, Formia, Gaeta, Terracina, Latina, Velletri, Colleferro e Botricello.