Controlli interforze in un locale a Pozzuoli: ecco cosa è emerso Attività finalizzate a scongiurare un concreto pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza

Gli agenti del commisariato di Pozzuoli, in collaborazione con i militari dell'arma dei carabinieri, guardia di finanza, polizia municipale, vigili del fuoco e Asl Napoli 2 nord, hanno effettuato un controllo presso un’attività di intrattenimento danzante a Pozzuoli.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno rilevato difformità negli spogliatoi e nel bagno riservato ai diversamente abili, accertando, altresì, non conformità significative, elevando sanzioni amministrative pari a 1000 euro e sospeso temporaneamente il primo piano con divieto di utilizzo delle apparecchiature alimentate a gpl della cucina.

Infine, è stata riscontrata la presenza di un lavoratore non in regola e sono in corso accertamenti per le verifiche inerenti al personale addetto al controllo.

Tali attività di controllo sono finalizzate a scongiurare un concreto pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini.