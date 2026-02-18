Napoli, dovrà scontare oltre 4 anni di reclusione: arrestato Ad eseguire il provvedimento è stata la polizia

La polizia ha arrestato un 40enne napoletano in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione.

Gli agenti della squadra mobile hanno eseguito nei confronti dell'uomo il provvedimento emesso lo scorso 12 febbraio dalla procura della repubblica presso il tribunale di Catania, ufficio esecuzioni penali, secondo il quale, dovrà espiare la pena di 4 anni, 8 mesi e 10 giorni di reclusione per reati di introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione, commessi tra il 2013 e il 2019 a Bologna, Milano, Assiago, Casalecchio di Reno, Acireale e Torino.