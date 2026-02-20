Vasto: a forte velocità a bordo di uno scooter, trovato in possesso di droga

La polizia ha arrestato un 16enne napoletano, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, hanno notato uno scooter il cui conducente stava percorrendo la strada a forte velocità. In quei frangenti, il ragazzo, accortosi della presenza dei poliziotti, ha accelerato la marcia nonostante gli fosse stato intimato l’alt.
Ne è nato un lungo inseguimento, durante il quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale, fino a quando, dopo aver imboccato via Nazionale ed aver impattato contro un’auto in transito, ha abbandonato il veicolo nel tentativo di darsi alla fuga a piedi; tuttavia, i poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso di 11 involucri di marijuana, 9 involucri di hashish, 26 di cocaina, 24 di crack e di 140 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa.