Dissesti stradali: così segnaliamo il pericolo di morte a tanti motociclisti Buche cerchiate di vernice rosso sangue

Lo avevano detto e lo hanno fatto: stamani il consigliere Emerito del Comune di Napoli (tre consiliature) Carmine Attanasio ed il cittadino attivo Sergio Livio sono scesi per le strade del Vomero per evidenziare che solo sul territorio della V* Municipalità sussistono sulle strade centinaia di dissesti e buche che tutti i giorni mettono a repentaglio la vita dei motociclisti!

"Ci siamo armati di vernice, affermano in una nota Carmine Attanasio e Sergio Livio, ed abbiamo cerchiato decine di pericolossisimi dissesti presenti sul manto stradale.

Avevo scritto una lettera al sindaco circa due settimane fa, afferma poi Attanasio, chiedendo attenzione alla problematica segnalata e di essere affiancati da un auto della polizia municipale per poter procedere in sicurezza alla cerchiatura dei pericoli ma non abbiamo ricevuto alcuna risposta.

Basterebbero, concludono Attanasio e Livio, solo sei operai del comune, tre per turno di lavoro per segnalare e documentare tutti i pericoli e magari eliminarli immediatamente ma purtroppo nessuno ci pensa".