Tentato omicidio in piazza a Napoli: arrestato un 37enne ghanese L'uomo ha colpito più volte una persona a terra privo di sensi

La polizia ha arrestato un 37enne originario del Ghana, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti, per tentato omicidio, danneggiamento dei beni della pubblica amministrazione, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, gli agenti dei commissariati Vicaria-Mercato e Decumani, sono intervenuti in piazza San Francesco di Paola per la segnalazione di una persona riversa al suolo.

Gli operatori, giunti tempestivamente sul posto, hanno notato il 37enne in evidente stato di agitazione che stava inveendo con calci e pugni contro il corpo di un uomo privo di sensi e lo hanno bloccato, inoltre, in quei frangenti, anche grazie alle dichiarazioni fornite da alcune persone presenti al momento dei fatti, hanno accertato che il prevenuto, poco prima, aveva aggredito violentemente la vittima la quale è stata poi trasportata all’ospedale Vecchio Pellegrini in pericolo di vita.

Una volta accompagnato negli uffici di polizia, il 37enne ha dato in escandescenza danneggiando con ripetuti calci la portiera posteriore dell’auto, finché non è stato bloccato dopo una colluttazione.