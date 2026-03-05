Napoli: spunta la truffa con la tecnica del "Rendez-moi" Funziona in pochi minuti e punta tutto sulla leva della confusione

“Rendez-moi”, il raggiro del resto. Una truffa antica ma efficace tanto in voga all’inizio degli anni 2000 specie a Roma e Milano.

Funziona in pochi minuti e punta tutto sulla leva della confusione. Trova il suo ambiente ideale nei negozi, alla cassa. Un acquisto di poco valore, una banconota di grosso taglio, poi una sequenza di richieste: “cambiami”, “ridammi”, “te ne do un’altra” che interrompono il conteggio e spingono l’esercente a riprendere e riconsegnare denaro più volte, fino a perdere il filo.



Il risultato, spesso, si scopre soltanto a fine turno. Cassa in ammanco, merce consegnata, e la sensazione di essere stati ipnotizzati da un gioco di mani e chiacchiere. A rendere la truffa particolarmente insidiosa è la sua apparente semplicità. Non servono minacce né violenza, basta scegliere l’orario giusto - quando c’è fila, fretta, distrazione - e trasformare una richiesta di cambio in un piccolo labirinto di banconote.



Truffe simili nel napoletano sono rare ma, ieri, il titolare di un bar di Poggioreale ci è quasi cascato.

Nei guai – denunciati dai Carabinieri – due romeni, un uomo e una donna, di 41 e 58 anni ma anche un ragazzino di 14 anni. Hanno chiesto al negoziante di cambiare 300 euro in banconote da 10. Tra un conteggio e l’altro, erano riusciti a sfilare più denaro di quanto consegnato. La vittima se n’è resa conto e ha allertato il 112. Rintracciati a poca distanza dal locale, i due sono stati denunciati per tentata truffa e tentato furto in concorso.



Non solo questo nel servizio di controllo del territorio messo in piedi dai militari della compagnia di Poggioreale nell’area orientale del capoluogo.



Un 40enne è stato trovato in possesso di un coltello di 19cm, di quelli utilizzati nel survival e una dose di hashish. L’uomo è stato denunciato.

Stessa sorte per due detenuti ai domiciliari, sorpresi fuori dalle abitazioni dove erano ristretti. Evasione, il reato contestato.

Risponderà, invece, di guida senza patente un 37enne di San Giorgio a Cremano, fermato mentre alla guida di un suv.

Nel rione Conocal di Ponticelli sequestrati 15 proiettili, trovati in un vano ricavato in un muro condominiale. Identificate 76 persone di cui 25 pregiudicati e controllati 42 veicoli con 14 sanzioni al codice della strada I controlli continueranno anche nelle prossime ore.