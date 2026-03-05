Napoli, dovrà scontare oltre 6 anni di reclusione: arrestato Provvedimento di determinazione pene concorrenti

La polizia ha arrestato un 46enne napoletano in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti.

I falchi della squadra mobile hanno eseguito nei confronti dell'uomo il provvedimento in questione emesso lo scorso 20 febbraio dalla procura della repubblica presso il tribunale ordinario di Napoli, uficio esecuzioni penali, secondo il quale, il prevenuto dovrà espiare la pena di 6 anni, 2 mesi e 13 giorni di reclusione per reati di rapina, lesioni aggravate, ricettazione ed evasione, commessi tra il 2016 e il 2019 a Napoli.