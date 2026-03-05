Poggiomarino: 27 chili di hashish nel portabagagli, arrestato 42enne Il fiuto dei carabinieri

Tra i principali produttori di hashish figura sicuramente il Marocco. E' marocchino è l’uomo che nel portabagagli ne portava 27 chili.

Si tratta di un 42enne già noto alle forze dell'ordine, arrestato dai carabinieri di Poggiomarino. La droga era in un’alfa romeo 159 e il carico nel cofano posteriore era semplicemente poggiato sul pianale.

Senza vani nascosti, telecomandi o trucchi particolari, l’hashish emanava il suo caratteristico odore pungente.

Il 42enne è finito in manette e poi in carcere. Nel verbale di sequestro anche 327 grammi di cocaina pura, da tagliare e dosare.