Barra, nasconde droga ed armi in casa: scoperto e arrestato Nei guai un 20enne napoletano

La polizia ha arrestato un 20enne napoletano per detenzione illegale di arma comune da sparo con relativo munizionamento e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Gli agenti della squadra mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del predetto, dove hanno rinvenuto, ben occultati in un armadio della camera da letto, una pistola marca Ruger con matricola abrasa e con caricatore rifornito di due cartucce, 57 cartucce cal. 9x21, 7 involucri di sostanza stupefacente del tipo cocaina rosa del peso di 350 grammi, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.