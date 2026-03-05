Melito di Napoli: nascondono droga e pistola in un garage Arrestati un 48enne ed un 17enne, entrambi napoletani

La polizia ha arrestato un 48enne ed un 17enne, entrambi napoletani per detenzione di arma clandestina e detenzione illecita di sostanze stupefacenti; gli stessi sono stati, altresì, denunciati per ricettazione.

In particolare, i falchi della squadra mobile, hanno controllato un garage in uso ai due, dove hanno rinvenuto all’interno di un’auto, ben occultati in un borsone, una pistola replica “Beretta” priva di tappo rosso, due radiotrasmittenti, dei passamontagna, un decodificatore di autovetture, degli auricolari e dei guanti.

Inoltre, i poliziotti hanno rinvenuto 49 targhe di motoveicoli provento di furto, 20 involucri di marijuana del peso di circa 23 grammi, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della droga ed una pistola modello “American Automatic Regina” calibro 6.35 mm con matricola abrasa.