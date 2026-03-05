VIDEO | Casa di riposo abusiva: gli anziani costretti a dormire sul divano Blitz dei carabinieri a Secondigliano: contestate anche precarie condizioni igienico-sanitarie

I carabinieri di Secondigliano e del Nas di Napoli hanno sequestrato una casa di riposo per anziani dopo una segnalazione che lamentava carenze igieniche.

Gli investigatori sono intervenuti nella struttura di corso Secondigliano, all’interno della quale c’erano almeno 11 ospiti.

Il personale medico specializzato ha trovato 5 persone anziane in condizioni igienico-sanitarie precarie.

A somministrare farmaci ai pazienti una donna senza alcuna specializzazione, denunciata per esercizio abusivo della professione.

Non solo: quando i carabinieri sono entrati nell’appartamento due anziani stavano dormendo sui divani perché i letti non bastavano per tutti. Avviate le procedure per trasferire gli ospiti in una struttura adeguata, gli investigatori hanno anche informato i parenti dei malcapitati costretti a fare i conti con questa situazione di oggettivo disagio.