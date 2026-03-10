Porta Capuana a Napoli: sequestrati 5 chili di alimenti congelati

Alto impatto per i carabinieri della compagnia Napoli Stella. Questa mattina nel mirino la zona di “Porta Capuana”.
I militari hanno identificato 79 soggetti e controllato 44 veicoli. 13 le violazioni al codice della strada elevate per un totale di 13mila euro circa. 2 veicoli sottoposti a sequestro.
Tra le persone controllate in strada anche un 63enne che sarebbe dovuto essere agli arresti domiciliari. L’uomo è stato denunciato per evasione.
Ispezionate anche due attività commerciali. In Piazza Duca degli Abbruzzi, carabinieri ed il personale dell’Asl hanno contestato al titolare di un bar 4 prescrizioni e una sanzione amministrativa di 2 mila euro.
Sequestrati 5 chili di alimenti congelati. Controllato anche un ristorante. Per l’imprenditore 11 le prescrizioni notificate.