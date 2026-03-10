Napoli Soccavo: arrestato tre volte in poco più di un mese La storia incredibile di un 45enne

E’ sono 3. Parliamo di un 45enne di Soccavo già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato arrestato lo scorso 31 gennaio per aver incendiato alcuni cassonetti a via detta pacifico. Per lui gli arresti domiciliari.

Passa circa un mese. E’ il 2 marzo quando i carabinieri sorprendono e arrestano il 45enne per evasione. L’uomo stava percorrendo via Marco Aurelio in sella ad uno scooter nonostante la misura coercitiva. L’arresto, il processo e la sottoposizione ancora una volta agli arresti domiciliari.

Ma non c’è 2 senza 3 come dice un vecchio detto. Sono le 14 di ieri 9 marzo. Siamo nel quartiere Soccavo e i carabinieri della stazione di Napoli rione Traiano notano il 45enne mentre passeggia. I militari lo riconoscono e lo fermano. La scusa che si sta recando all’Asl per chiedere informazioni non regge e scattano le manette. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.