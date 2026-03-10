Marano di Napoli: sorpreso con la droga e arrestato Le manette sono scattate ai polsi di un 41enne napoletano

La polizia ha arrestato un 41enne napoletano, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del reparto prevenzione crimine Campania unitamente ai poliziotti del commissariato di Giugliano-Villaricca, nel transitare al corso Europa a Marano di Napoli, hanno notato un uomo a bordo di uno scooter con fare circospetto pertanto, hanno proceduto al controllo.

L’intuito investigativo dei poliziotti ha trovato positivo riscontro in quanto il predetto è stato trovato in possesso di 66 involucri di cocaina per un peso complessivo di 21 grammi. Per tali motivi, il prevenuto è stato tratto in arresto dal personale operante.