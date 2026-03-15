Sorrento, a Cerignola arriva il quarto ko di fila: ora è crisi vera Spaventa la classifica dei costieri che devono guardarsi le spalle

Sconfitta amara per il Sorrento, superato 3-2 dall’Audace Cerignola. Nel primo tempo Ruggiero porta avanti i pugliesi; D’Ursi regala il pari ai costieri che, però, vanno al riposo in svantaggio per il gol di Gambale. Nel secondo tempo i rossoneri pareggiano con un autogol di Cretella. Ma al 28’ Gambale trova la rete del 3-2. Nel finale i costieri si giocano due card, chiedendo altrettanti rigori per contatti in area. Ma in entrambi i casi il direttore di gara lascia correre.

Con il ko maturato al "Monterisi", sale a quattro il numero di sconfitte consecutive subite dai costieri che, adesso, devono guardarsi alle spalle. Attualmente, infatti, la squadra di Serpini conserva un vantaggio di appena un punto sulle zone rosse della classifica. Ma le squadre che seguono (su tutte il Giugliano) stanno avendo una marcia che non lascia dormire sogni tranquilli al Sorrento.

Nell'altro match giocato alle 17.30 la Casertana al “Pinto” ha battuto 2-1 il Monopoli in rimonta. Dopo essere passati in svantaggio alla mezz’ora della ripresa per il gol di Longo, la squadra di Coppitelli ha trovato prima il pari al 38’ con Butic e, poi, sempre con il calciatore croato, il gol del 2-1 al 47’.