Addio a Cinzia Oscar: morta un'altra icona della canzone napoletana E' morta a 64 anni la cantante e attrice Cinzia Oscar. Il dolore del figlio Marco Calone

Il mondo della canzone e del teatro napoletano è in lutto: si è spenta all'età di 64 anni Cinzia Oscar (all'anagrafe Vincenza Testa), una delle voci più amate e rappresentative della scena neomelodica e classica. A dare la tragica notizia è stato il figlio, il noto cantante Marco Calone, con un post straziante affidato ai social che ha fatto immediatamente il giro del web: "Mamma, sono morto insieme a te". Una dichiarazione che testimonia il legame viscerale tra l'artista e il figlio, nato dalla sua passata relazione con il collega Franco Calone.

Una carriera nata sul palcoscenico: dagli esordi al successo

Cinzia Oscar non è stata solo una cantante, ma una vera "figlia d'arte" della scena partenopea. La sua avventura nel mondo dello spettacolo era iniziata precocemente a soli 7 anni, quando debuttò a teatro nel trio del padre per sostituire il fratello malato. Quel debutto fortuito segnò l'inizio di una parabola artistica straordinaria. Nel 1979 arriva l'esordio discografico con il 45 giri "Caro diario/Vita 'e 'nfamità", che le aprì le porte delle storiche etichette napoletane come Zeus Record e Mea Sound. Tra i suoi successi intramontabili restano impressi nella memoria collettiva brani come "Nun sò na bambola" e "Caro figlio mio", canzoni capaci di raccontare con forza e melodia le pieghe dell'anima napoletana.

I grandi duetti e la battaglia legale con "Gomorra"

Tante le collaborazioni con i mostri sacri della tradizione. Impossibile dimenticare il duetto con Mario Merola in "Si tu papà" al Festival di Napoli 2002, o le collaborazioni con Pino Mauro, Franco Ricciardi e Franco Moreno. Cinzia Oscar era una presenza costante anche in televisione, partecipando a programmi di rilievo nazionale come "Teo in the box" su Rai 3 con Teo Teocoli.

Non sono mancate le controversie che hanno segnato la sua carriera, come la battaglia legale intrapresa nel 2016 contro la produzione della serie TV Gomorra. La cantante aveva denunciato l'uso non autorizzato della sua celebre hit "Nun so' na bambola", rivendicando con fierezza il controllo sulla propria opera intellettuale.

Il ritorno al teatro e l'eredità artistica

Negli ultimi anni, la Oscar era tornata al suo primo amore: il teatro. Nel 2018 era stata protagonista della commedia "Nu Bambeniello e Tre San Giuseppe", ottenendo un grande successo di pubblico e dimostrando, ancora una volta, una versatilità rara e una capacità di improvvisazione. La scomparsa di Cinzia Oscar lascia un vuoto nei vicoli di Napoli. Con lei se ne va un pezzo di storia della musica che ha saputo unire generazioni diverse, passando con naturalezza dai palchi del Festival di Napoli alle piattaforme digitali dei nuovi successi neomelodici.