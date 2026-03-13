"Potresti prestarmi 500 euro per saldare il dentista?": attenzione è una truffa A denunciare l'accaduto è padre Maurizio Patriciello: "E' capitato proprio a me"

"Attenzione, ho ricevuto questa richiesta di denaro da parte di un mio caro amico. Mi sono subito insospettito. Gli ho telefonato. Era una truffa".

A denunciare l'accaduto è padre Maurizio Patriciello, il prete sotto scorta, vittima di continue minacce di morte.

"Ecco il messaggio:” Ciao Don, avrei bisogno di chiederti un favore. Potresti prestarmi 500 €? Devo saldare urgentemente il dentista, ma in questo momento ho un problema con la carta e non riesco a pagare. Ti ridò tutto già questa sera” … Fate tutti attenzione a questi farabutti".

Truffe che purtroppo sono oramai all'ordine del giorno in Italia ed in modo particolare in Campania. Grazie alla collaborazione tra cittadini e carabinieri, qualche truffa è stata scongiurata sul nascere, ma occore alzare il livello di attezione in sinergia con le varie forze dell'ordine che operano sul territorio.