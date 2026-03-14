Napoli: controlli della polizia nel quartiere Arenella

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Arenella ed in particolare nel rione Alto.
In particolare, gli agenti del commissariato Arenella, con la collaborazione di personale della polizia locale, hanno identificato 54 persone, di cui 3 con precedenti di polizia, e controllato 12 veicoli.
Nel corso dell’attività, i poliziotti hanno controllato due esercizi commerciali ed hanno, altresì, denunciato un uomo per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.