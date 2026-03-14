Volla: sorpresi con arnesi atti allo scasso ed una centralina

La polizia denuncia tre persone

volla sorpresi con arnesi atti allo scasso ed una centralina

La scoperta degli agenti...

Napoli.  

La polizia ha denunciato un 28enne e due 23enni, tutti napoletani, per concorso in possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Gli agenti del commissariato Ponticelli, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via del Progresso a Volla, hanno effettuato un controllo ad un’autovettura con a bordo tre persone.

I poliziotti, insospettiti dall’atteggiamento insofferente degli occupanti, hanno controllato il veicolo in cui hanno rinvenuto diversi arnesi atti allo scasso, tra cui un passamontagna, una centralina elettronica e tre chiavi di auto, di cui i prevenuti non hanno saputo giustificarne il possesso.

Ultime Notizie