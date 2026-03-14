Pozzuoli: donna rinvenuta cadavere all'interno di un'abitazione Sul posto polizia e vigili del fuoco

Il cadavere carbonizzato di una donna di 65 anni è stato rinvenuto all'interno di un'abitazione in via Cuma, alla periferia di Pozzuoli.

Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato di polizia e i vigili del fuoco. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la vicenda. Il marito della vittima era all'esterno dell'abitazione.

Potrebbe essersi trattato di un incidente domestico. Le indagini sono in corso e al momento non viene esclusa nessuna pista. Gli investigatori stanno ascoltando il marito della donna.

E' stato egli stesso a dare l'allarme, nel fare rientro a casa, dopo aver notato del fumo provenire dall'interno. A nulla è valso ogni soccorso da parte dei sanitari del 118 accorsi sul luogo della tragedia.

L'area situata in una zona rurale del paese è stata messa in sicurezza. Si è in attesa del medico legale per un primo esame esterno sul corpo della vittima.