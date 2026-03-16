Camorra e truffe informatiche: duro colpo al clan Mazzarella I carabinieri hanno eseguito 16 misure

Dalle prime luci dell’alba i carabinieri del comando provinciale di Napoli stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea, a carico di 16 persone, ritenute vicine al clan Mazzarella.



Gli indagati sono gravemente indiziati di associazione per delinquere, frode informatica e accesso abusivo a sistemi informativi, detenzione abusiva di armi. Reati aggravati dalle finalità mafiose.

Gli investigatori, attraverso una minuziosa attività d'indagine, sono riusciti a documentare truffe mediante attività di phishing, vishing e la clonazione di siti di istituti di credito. Reati purtroppo sempre più diffusi e che rappresentano un enorme pericolo per la popolazione.

Ulteriori info saranno fornite durante la conferenza stampa del Procuratore Gratteri alle ore 10:30.