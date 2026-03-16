Donna morta carbonizzata in casa: il fuoco forse partito da un mozzicone

Le indagini sulla tragedia della 65enne travolta dalle fiamme e dal fumo

donna morta carbonizzata in casa il fuoco forse partito da un mozzicone
Pozzuoli.  

Le indagini sulla morte di Teresa Tiano, la 65enne trovata carbonizzata in camera da letto nella sua abitazione di via delle Colmate, a Pozzuoli. La donna viveva col marito, che al momento dell’incendio si trovava all’esterno: è stato lui a far scattare l’allarme. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Napoli non è bastato a salvare la vita alla donna, uccisa dal fuoco e dal fumo che nel frattempo avevano interessato l’abitazione.

Sulla tragedia indaga la Polizia partenopea, che ha raccolto le testimonianze: quasi certa l’ipotesi dell’incidente domestico. Non si esclude che il rogo sia stato innescato da un mozzicone di sigaretta, che a quanto risulta Teresa Tiano era solita fumare a letto. Possibile, dunque, che a provocare il rogo sia stata la sigaretta, che potrebbe aver scatenato le fiamme che hanno ucciso la 65enne residente nella periferia di Pozzuoli.

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