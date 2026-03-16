Donna morta carbonizzata in casa: il fuoco forse partito da un mozzicone Le indagini sulla tragedia della 65enne travolta dalle fiamme e dal fumo

Le indagini sulla morte di Teresa Tiano, la 65enne trovata carbonizzata in camera da letto nella sua abitazione di via delle Colmate, a Pozzuoli. La donna viveva col marito, che al momento dell’incendio si trovava all’esterno: è stato lui a far scattare l’allarme. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Napoli non è bastato a salvare la vita alla donna, uccisa dal fuoco e dal fumo che nel frattempo avevano interessato l’abitazione.

Sulla tragedia indaga la Polizia partenopea, che ha raccolto le testimonianze: quasi certa l’ipotesi dell’incidente domestico. Non si esclude che il rogo sia stato innescato da un mozzicone di sigaretta, che a quanto risulta Teresa Tiano era solita fumare a letto. Possibile, dunque, che a provocare il rogo sia stata la sigaretta, che potrebbe aver scatenato le fiamme che hanno ucciso la 65enne residente nella periferia di Pozzuoli.