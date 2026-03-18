Donazione multiorgano all'ospedale San Giuliano: équipe da tutta Italia Procedura lunga e complessa che ha visto alternarsi al tavolo operatorio quattro diversi team

Sono venute a Giugliano, all’ospedale San Giuliano, équipe da tutt’Italia e dalla Campania per eseguire le procedure di prelievo di organi nella sala operatoria del presidio dell’Asl Napoli 2 Nord.

È stata una procedura lunga e complessa che ha visto alternarsi al tavolo operatorio quattro diversi team, coordinati dal lavoro dell’Unità di terapia Intensiva dell’ospedale giuglianese per una donazione multiorgano che ha permesso di prelevare: cuore, polmone, fegato, rene e cornee.

Dall’ospedale giuglianese e da tutta l’Asl Napoli 2 Nord il primo pensiero è andato alla famiglia che ha dato una generosa e piena disponibilità alla donazione.

Monica Vanni, direttore generale dell’ASL Napoli 2 Nord: "Il primo pensiero è diretto ai familiari del donatore, persone che nel pieno di un grande dolore hanno trovato nella generosità dell’assenso alla donazione un modo per celebrare la vita nella sua pienezza.

A nome di tutto il personale della nostra azienda sanitaria mi stringo al loro dolore e li ringrazio per la loro scelta. Il nostro sistema sanitario si basa su un concetto semplice, ma importante: la salute di ciascuno dipende dall’impegno di tutta la comunità.

La donazione di organi è la massima espressione di questo concetto. Voglio anche congratularmi con l’equipe della terapia intensiva ed con il coordinamento aziendale dei trapianti per aver gestito al meglio l’intera attività".

Le attività di prelievo hanno interessato quattro diversi organi che sono andati a pazienti del nord, del centro e del sud Italia.