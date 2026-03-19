Mugnano di Napoli: ubriaco, fugge dal bar con lo champagne rubato Si mette alla guida del suo tir e finisce contro un'auto

Quando l’alcol in circolo non è ancora sufficiente, basta rubare una bottiglia di champagne e fuggire. Non è un invito a delinquere ma quello che pare abbia pensato un 26enne romeno incensurato, cliente di un bar di Mugnano.

E’ pomeriggio inoltrato quando il giovane, già evidentemente ubriaco e barcollante, ha parcheggiato il suo tir a pochi passi da un bar.



Ha bevuto qualche altro goccio e, prima di andare via, ha agguantato una bottiglia di bollicine ed è corso via a gambe levate.



I proprietari l’hanno inseguito, lui si è rifugiato nell’abitacolo del camion. Ha messo in moto e spinto il piede sull’acceleratore.