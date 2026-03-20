Ingerisce due ovuli di cocaina: scoperto e arrestato Manette da parte dei carabinieri per un 37enne

Mariglianella, una gazzella dei carabinieri pattuglia le vie della citta. Via XI Settembre a pochi mentre da un distributore di carburanti c’è un parcheggio. E’ semivuoto. Ci sono però due auto. Una accanto all’altra, una ha la luce interna accesa.

I militari si avvicinano e nel mentre da un auto si allunga una mano. Nel pugno c’è qualcosa. I militari intervengono, e una delle due auto fugge.

Nell’altra un 37enne già noto alle forze dell’ordine. Non vuole essere controllato e colpisce un militare con la portiera. Si barrica in macchina e ingerisce due dosi. I carabinieri aprono la portiera e lo perquisiscono: addosso 13 dose di cocaina già pronte per la vendita e 90 euro.

L’uomo è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio e resistenza. E’ ora in attesa di giudizio