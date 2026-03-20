Nuovo blitz dei carabinieri nei campi rom a Napoli: si riparte da Poggioreale Obiettivo: tutelare i bambini che non vengono mandati a scuola

Riprende il servizio a largo raggio nei campi rom di Napoli e provincia. Nella lente dei controlli il censimento dei residenti. Un’operazione che serve per tenere alta l’attenzione da un punto di vista investigativo ma anche e soprattutto per conservare un approccio umano con molti bambini presenti che devono andare a scuola tutti i giorni.



Durante i controlli effettuati nel campo rom di via Grimaldi nel quartiere Poggioreale i militari della locale compagnia insieme ai carabinieri forestali e agli agenti della polizia municipale hanno dovuto fare i conti con la sicurezza ambientale. Sono ben 500 i metri quadrati di rifiuti speciali pericolosi e non che sono stati rinvenuti e sequestrati.

Sono stati rimossi anche 2 veicoli in stato di abbandono. Identificate 47 persone di cui 7 già note alle forze dell’ordine.