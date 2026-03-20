Epatite A, Nappi: "Fico batta un colpo. Occorre piano sanitario straordinario" "Il preoccupante incremento dei casi in Campania"

"Il preoccupante incremento dei casi di epatite A in Campania va contrastato con un piano sanitario straordinario da parte della Regione.

Non si esce dall’emergenza con dichiarazioni a mezzo stampa, né con misure tampone: accanto al potenziamento dei controlli sulla filiera dei frutti di mare, occorre mettere in campo altri interventi seri, efficaci, mirati, e che soprattutto vadano al cuore del problema per provare a risolverlo.

Il presidente Fico che anche sul fronte della sanità si è già dimostrato artefice di una nuova stagione di immobilismo, batta un colpo e passi dalle parole ai fatti". Lo afferma Severino Nappi, vice coordinatore Lega Campania e componente Consiglio Federale Lega.