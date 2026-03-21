Napoli: controlli dei carabinieri nella movida dei baretti di Chiaia Sono 12 le sanzioni al codice della strada

Servizio anti movida questa notte per i carabinieri della compagnia Napoli centro nella zona dei baretti di Chiaia.

Durante le operazioni i militari hanno denunciato 5 persone. Il primo a farne le spese è un 19enne sorpreso tra i baretti con in tasca una lama di 21 centimetri.

Tre i parcheggiatori recidivi denunciati. I carabinieri hanno trovato i 3 a via Imbriani e via Chiatamone.

Denunciata anche la titolare di una pizzeria a via Santa Lucia per furto di energia elettrica. L’imprenditrice aveva manomesso il contatore.



Sono 12 le sanzioni al codice della strada ad altrettanti giovani centauri indisciplinati ostinati a non voler indossare il casco