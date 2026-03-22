Napoli, tragedia al Corso Garibaldi, auto travolge due pedoni: morti Incidente mortale a Napoli: due donne investite e uccise al Corso Garibaldi. Traffico bloccato

Dramma nella serata a Napoli, dove un violento incidente stradale ha provocato la morte di due persone. Il fatto è avvenuto lungo Corso Garibaldi, una delle arterie più trafficate della città. Secondo le prime ricostruzioni, le vittime sarebbero state investite da un’auto sopraggiunta a forte velocità. L’impatto è stato devastante e per i due pedoni non c’è stato nulla da fare: sono morti sul colpo.

Traffico paralizzato e rilievi in corso

L’incidente ha avuto ripercussioni immediate sulla viabilità cittadina, con il blocco totale del traffico nella zona. Lunghe code e disagi si sono registrati per diverse ore, mentre le autorità lavoravano per mettere in sicurezza l’area e avviare i rilievi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri, impegnati nelle operazioni di ricostruzione della dinamica. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili per chiarire le responsabilità e verificare eventuali violazioni del codice della strada.

Trasporti deviati e servizi modificati

A causa dell’interruzione della viabilità lungo il Corso Garibaldi, sono state attivate misure straordinarie anche per il trasporto pubblico. I bus sostitutivi sulla tratta Napoli–Villa Regina sono stati deviati, con partenza da via Galileo Ferraris, nei pressi del Ramada Hotel

Notizia in aggiornamento

Stando a quanto si appreso le vittime sarebbero due donne di nazionalità ucraina.