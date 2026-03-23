Napoli: sanzionato auto-demolitore per abbandono rifiuti Controlli dei carabinieri a ridosso del centro direzionale

I carabinieri della compagnia di Poggioreale hanno svolto controlli straordinari nell’area orientale della città. Particolare attenzione a ridosso del centro direzionale. All’operazione ha partecipato anche il Nucleo Cinofili di Sarno, con un cane addestrato alla ricerca di sostanze stupefacenti.



Diverse le denunce in stato di libertà. Accertato un furto di energia elettrica all’interno di un’attività commerciale, dove il contatore risultava manomesso per consentire consumi senza che fossero rilevati. In altri interventi, i militari hanno denunciato persone per gravi violazioni al codice della strada, tra queste una fuga pericolosa durante un controllo e guida senza patente, anche con recidiva.



Non è mancata l’attività di contrasto alla vendita di stupefacenti. Rinvenute, in aree condominiali, ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti già suddivise in dosi, tra cui cocaina, crack, hashish e marijuana, insieme a materiale per il confezionamento. La droga, per un valore stimato di diverse decine di migliaia di euro, è stata sequestrata a carico di ignoti.



Nel corso del servizio è stata inoltre controllata un’attività di autodemolizioni in via Ferrante Imparato, dove sono state riscontrate violazioni in materia ambientale. Sanzionato il titolare per oltre 7mila euro, per abbandono di rifiuti speciali.