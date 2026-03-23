Sospeso nel burrone e in pericolo su una roccia: salvato dai carabinieri Una storia incredibile. In un video la sequenza del salvataggio

6.18 del mattino, Pozzano. Una località che fa da spalla tra Castellammare e la penisola sorrentina.

Qualcuno grida, chiede aiuto disperatamente.

La strada è ancora semideserta ma alcuni intrepidi della domenica stanno approfittando per una corsetta all’alba. Sentono la voce di un uomo ma non riescono a capire da dove provenga. Sulle loro teste uno strapiombo roccioso.



Compongono il 112. Qualche minuto più tardi una pattuglia: a bordo il Comandante della Compagnia di Sorrento e il suo autista. E pochi istanti dopo è sul posto anche una gazzella del nucleo radiomobile stabiese

I militari seguono quella voce straziante e vedono un uomo, in bilico su uno spuntone di roccia. È lontano, in alto, a centinaia di metri.

Si tratta di un 48enne di Vico Equense, scomparso da circa 3 giorni. Minaccia di lanciarsi nel vuoto.

Non c’è tempo.

I carabinieri si avvicinano con enorme difficoltà, percorrendo tratturi improvvisati, senza alcuna protezione. Tra sassi che si staccano dalla parete, rotolando a valle. Il percorso è complicatissimo, da vertigini.



Intanto gli parlano, provano a farlo ragionare. Dopo un primo approccio fatto di rassicurazioni, i militari lo raggiungono e lo bloccano in quello che sembra un abbraccio.

Un movimento sbagliato e sarebbero finiti nel crepaccio, in un volo di centinaia di metri. L’uomo continua a ripetere che “non c’è piu tempo”, che “nulla di può risolvere”.

La situazione rimane in stallo per oltre 30 minuti, 3 vite strette attorno a quella del 48enne, a un passo dal baratro.

Grazie all’intervento dei vigili del fuoco, il 48enne viene imbragato e portato in salvo. Senza i militari, senza il loro sostegno, non solo fisico, probabilmente saremmo di fronte a un epilogo diverso. L’uomo è ora al sicuro, affidato al 118 e poi portato all’ospedale Maresca di Torre del Greco.