Caivano: sorpreso a cedere droga e arrestato

La polizia ha arrestato un 27enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.
In particolare, gli agenti del commissariato di Afragola, hanno notato il predetto a bordo di un’autovettura che, accortosi della presenza dei poliziotti, ha accelerato la marcia nonostante gli fosse stato intimato l’alt.
Ne è nato un lungo inseguimento, durante il quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale, fino a quando, giunto in via Armando Diaz è stato raggiunto e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato.
Il 27enne, inoltre, durante la fuga ha lanciato dal finestrino 6 involucri di sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso di circa 15 grammi prontamente recuperati dagli agenti; lo stesso è stato trovato in possesso di circa 5 grammi di hashish e 70 euro suddivisi in banconote di diverso taglio.
I poliziotti hanno anche controllato l’abitazione del 27enne dove hanno rinvenuto circa 4 grammi di hashish.