Caivano: sorpreso a cedere droga e arrestato Manette ai polsi di un 27enne napoletano

La polizia ha arrestato un 27enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

In particolare, gli agenti del commissariato di Afragola, hanno notato il predetto a bordo di un’autovettura che, accortosi della presenza dei poliziotti, ha accelerato la marcia nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un lungo inseguimento, durante il quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale, fino a quando, giunto in via Armando Diaz è stato raggiunto e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato.

Il 27enne, inoltre, durante la fuga ha lanciato dal finestrino 6 involucri di sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso di circa 15 grammi prontamente recuperati dagli agenti; lo stesso è stato trovato in possesso di circa 5 grammi di hashish e 70 euro suddivisi in banconote di diverso taglio.

I poliziotti hanno anche controllato l’abitazione del 27enne dove hanno rinvenuto circa 4 grammi di hashish.