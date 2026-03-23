De Bruyne a spasso a Napoli: tifosi in delirio a Piazza Municipio Il belga in profumeria con la moglie: selfie e cori dei tifosi in centro città

Delirio nel cuore di Napoli per Kevin De Bruyne. Il fuoriclasse belga è stato avvistato nel pomeriggio in una profumeria di Piazza Municipio, dove si è recato insieme alla moglie, attirando immediatamente l’attenzione di passanti e curiosi.

Arrivato in taxi, il centrocampista è stato riconosciuto da alcuni ragazzi, dando vita in pochi minuti a un vero e proprio assembramento festoso. In tanti lo hanno atteso all’esterno del negozio per strappargli una foto o un saluto, trasformando la zona in un piccolo bagno di folla.

De Bruyne, lontano dai riflettori del campo ma sempre al centro dell’attenzione, non si è sottratto all’affetto dei tifosi: disponibile e sorridente, si è fermato con tutti, concedendo selfie e qualche battuta, senza mai perdere la calma.

Non sono mancati neppure i cori improvvisati: il classico “Kevin, Kevin” è risuonato tra i presenti, tra applausi e sorrisi, accompagnando l’uscita del campione che ha lasciato il centro tra l’entusiasmo generale. Un siparietto inatteso che ha acceso il pomeriggio napoletano, confermando ancora una volta il calore e la passione della città per il grande calcio.