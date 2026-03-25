Campo nomadi a Giugliano in Campania: situazione estremamente critica Sopralluogo del consigliere regionale Ciro Buonajuto

Il consigliere regionale Ciro Buonajuto, presidente della prima commissione con delega alla sicurezza, si è recato in sopralluogo presso il campo nomadi di Ponte Riccio, a ridosso della zona ASI di Giugliano in Campania, accompagnato da Raffaele Pacilio e Giovanni Papadimitra del Comitato Kosmos, da anni impegnati sul territorio nella tutela dei diritti e nei processi di riqualificazione.

"Nonostante alcuni interventi avviati, la situazione resta estremamente critica. Ho camminato tra cumuli di rifiuti alti oltre tre metri, in mezzo ai quali vivono centinaia di persone, tantissimi bambini, in condizioni che offendono la dignità umana". Ha dichiarato il consigliere Buonajuto. "Tornare qui significa rendersi conto, ancora una volta, di quanto lavoro ci sia da fare - prosegue il consigliere - di quanto impegno ci mettono i comitati, come quello di Raffaele Pacilio, le associazioni e anche le istituzioni locali per trovare soluzioni condivise, ma al contempo ci si rende perfettamente conto di quanto questi sforzi siano vani senza un intervento serio del governo nazionale.

Giugliano paga da anni un prezzo altissimo, in termini ambientali e sociali, per questo mi hanno fatto molta rabbia le parole del ministro Salvini, perché il governo ha gli strumenti per risolvere questi problemi, per ridare dignità a queste persone, dovrebbe solo trovare il coraggio di farlo.

I giuglianesi tutti chiedono più sicurezza, bonifiche definitive e controlli costanti sul territorio della Terra dei Fuochi. Chiedono di poter vivere con dignità e guardare al futuro con fiducia. Ma oggi, nel cuore di quest’area, quella fiducia è ancora lontana, ma noi ci siamo e ci mettiamo la faccia”. Ha concluso Buonajuto.