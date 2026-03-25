Incidente al porto di Pozzuoli: tre operai feriti, uno è in gravi condizioni Durante l'installazione del pontone galleggiante per i traghetti: area interdetta, si indaga

Tre operai feriti, di cui uno gravemente: è il pesante bilancio dell’incidente avvenuto al porto di Pozzuoli. I lavoratori sarebbero stati colpiti da una catena metallica che si è sganciata durante l’installazione del pontone galleggiante anti-bradisismo per l'imbarco dei traghetti.

L’operaio è stato trasferito d’urgenza all'ospedale "Santa Maria delle Grazie" di Pozzuoli, i due colleghi non sarebbero in pericolo. L’area è stata interdetta, sul posto Guardia Costiera e forze dell’ordine.

La struttura galleggiante doveva essere inaugurata venerdì 27 marzo, ma non è escluso che - visto l'incidente avvenuto in queste ore - la cerimonia venga rinviata.

La priorità ora è capire l'evoluzione del quadro clinico dell'operaio che risulta ferito in maniera grave e ricostruire quanto accaduto al porto. L'area è stata messa in sicurezza, avviate le indagini.