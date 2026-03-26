Caivano, da Scampia al parco Verde: carabinieri arrestano pusher in trasferta Ennesimo blitz anti droga

Ennesimo blitz anti droga nel parco verde di Caivano per i carabinieri della locale stazione. A finire in manette un 26enne di Scampia.

I militari raggiungono il quarto piano delle palazzine A33 del parco verde. Con discrezione ci si apposta sul pianerottolo. In una parte che si trova tra l’ascensore e l’ingresso di un appartamento sequestrato c’è una sorta di botola coperta da un piccolo pannello. Passa un po' di tempo e arriva il 26enne. Pensa di essere solo ma in realtà i carabinieri sono lì e lo bloccano nel momento in cui si abbassa e prende dal nascondiglio l’occorrente per iniziare il turno.

Sequestrati 67 grammi di eroina ancora da confezionare, 2 panetti di hashish per un peso complessivo di 203 grammi, 49 dosi di marijuana per un totale di 47,8 grammi e 20 dosi di hashish per un peso di 69 grammi.

Il pusher in trasferta è stato trovato in possesso di 1.850 euro e di diverso materiale per il confezionamento della droga. Arrestato, è stato trasferito in carcere.