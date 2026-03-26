Esplode attività commerciale in provincia di Napoli: tre persone ferite Possibile che lo scoppio sia stato provocato da una bombola: indagano i carabinieri

E’ di tre feriti il bilancio di un’esplosione che ha distrutto i locali di un’attività commerciale in via consolare Campana a Villaricca, nel Napoletano.

Stando a quanto risulta dai primi accertamenti, la deflagrazione potrebbe essere stata provocata da una bombola, anche se i rilievi e le indagini sono ancora in corso.

Ad essere tavolti sono stati il titolare dell’attività e due operai: tutti trasferiti in ospedale e soccorsi dalle ambulanze del 118, non sarebbero in pericolo di vita.

Dalle verifiche dei carabinieri, giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco, sembra che all’interno dello stabile erano in corso lavori di ristrutturazione per trasformare un negozio di abbigliamento in pizzeria.

Il boato è stato avvertito anche a grossa distanza: l'area è stata interdetta e messa in sicurezza: l'esplosione ha sventrato buona parte della struttura.