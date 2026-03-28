Controlli nel quartiere Vasto a Napoli: violazioni al codice stradale Prescrizioni a carico di alcune attività commerciali

Gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, unitamente ai militari della Guardia di Finanza, con la collaborazione di personale dell’Asl Napoli 1 e della Polizia Metropolitana, hanno identificato 90 persone, controllato 35 veicoli, e contestato due violazioni del codice della strada.

Ancora, nel corso del servizio, gli operatori hanno controllato 3 esercizi commerciali, ai cui titolari sono state imposte prescrizioni per violazioni di varia natura, elevando sanzioni amministrative per un totale complessivo di 1.000 euro; è stata, altresì, disposta la sospensione di un’attività commerciale a causa delle condizioni igienico-sanitarie carenti.