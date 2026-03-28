Rione Traiano a Napoli: evade dai domiciliari ma viene scoperto e arrestato Scattano le manette ai polsi di un 42enne napoletano

Gli agenti del commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Catone, hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo. Gli operatori lo hanno prontamente raggiunto e, con non poche difficoltà, bloccato.

Durante le fasi del controllo, l’uomo ha fornito delle generalità, risultate poi essere false a seguito degli accertamenti esperiti. I poliziotti hanno accertato che era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.