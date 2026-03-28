Controlli "movida" a San Ferdinando: ecco il bilancio della polizia Operazione interforze su disposizione della questura di Napoli

Nell’ambito dei servizi predisposti dalla questura di Napoli volti ad intensificare il controllo del territorio nelle aree della “movida”, gli agenti della polizia di stato, e nello specifico del commissariato San Ferdinando, della divisione polizia amministrativa e sociale, unitamente ai militari della guardia di finanza ed al personale della polizia locale e dell’Asl Napoli 1, hanno effettuato controlli nella zona dei “baretti” di Chiaia, Mergellina e nelle strade limitrofe.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno indentificato 73 persone, di cui 10 con precedenti di polizia, e controllato 12 attività commerciali.

Ad alcuni dei titolari sono state contestate diverse non conformità significative, elevando sanzioni amministrative per occupazione abusiva di suolo pubblico, per insegna d’esercizio non regolare, per violazione del regolamento concernente la differenziazione dei rifiuti, per inosservanza delle prescrizioni in materia di impatto acustico e per irregolarità nell’emissione degli scontrini fiscali.

Ancora, gli operatori hanno denunciato due persone per inosservanza degli obblighi inerenti al provvedimento Dacur cui erano sottoposte poiché sorprese ad esercitare l’attività illecita di parcheggiatore abusivo.

Infine, gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, i falchi della squadra mobile e i Nibbio, hanno effettuato controlli nelle piazze Plebiscito, Carolina, Santa Maria degli Angeli e nelle vie Gennaro Serra, Monte di Dio e Chiaia.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 66 persone, di cui 10 con precedenti di polizia, e controllato 14 veicoli.