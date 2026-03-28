Case nuove a Napoli: sorpreso con la droga e arrestato Sequestrata cocaina e crack

La polizia ha arrestato un 34enne napoletano, con l'accusa di detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno notato un andirivieni di persone che si dirigevano all’interno di un palazzo.

I poliziotti sono entrati nello stabile in questione dove hanno sorpreso un uomo che, alla loro vista, si è dato alla fuga finché non è stato raggiunto e bloccato.

Drante le fasi del controllo, è stato trovato in possesso di 29 bustine di cocaina/crack per un peso complessivo di circa 30 grammi e di un involucro di cocaina del peso di circa 100 grammi.